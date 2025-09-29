Tópicos: País | Policial | Incendios
Incendio destruye al menos tres viviendas en el Cerro El Litre de Valparaíso
Autor: Cooperativa.cl
Al menos tres viviendas completamente consumidas por el fuego deja un incendio que se desató, alrededor de las 06:00 de la mañana de este lunes, en el Cerro El Litre de Valparaíso.
El siniestro se registra en la intersección de Luis Cousiño con Subida Pequenes, y una de las viviendas colapsó en medio de trabajo de Bomberos.
De momento no se reportan personas lesionadas ni atrapadas.
