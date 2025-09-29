Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Incendios

Incendio destruye al menos tres viviendas en el Cerro El Litre de Valparaíso

Al menos tres viviendas completamente consumidas por el fuego deja un incendio que se desató, alrededor de las 06:00 de la mañana de este lunes, en el Cerro El Litre de Valparaíso.

El siniestro se registra en la intersección de Luis Cousiño con Subida Pequenes, y una de las viviendas colapsó en medio de trabajo de Bomberos.

De momento no se reportan personas lesionadas ni atrapadas.

