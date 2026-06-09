Incendio destruyó al menos a cinco locales comerciales en la Alameda

Un incendio afectó al menos cinco locales comerciales este martes en la intersección de la Alameda con Chacabuco, en pleno casco histórico de Santiago, movilizando a gran parte del Cuerpo de Bomberos de la capital.

El fuego, que se originó en una zona de alta densidad comercial, ha generado una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Según se detalló, las afectaciones son a una importadora con gran cantidad de material combustible al interior, una tienda Preunic, un local de comida rápida y un hotel, los que han sido destruidos por fuego.

El flujo vehicular hacia el sector poniente de la capital fue desviado hacia Avenida Ricardo Cumming. (FOTO: ATON)

Asimismo, bomberos informó derrumbes al interior de estas estructuras.

Producto del trabajo de los equipos de emergencia, se encuentra el tránsito suspendido por la Alameda en flujo de vehículos hacia el poniente, a la altura de Avenida Ricardo Cumming.