Incendio destruyó restaurante peruano en El Bosque: dueña denunció extorsiones previas

Personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) se desplegó este jueves en la intersección de San Francisco con Lo Martínez, en la comuna capitalina de El Bosque, para indagar las causas de un incendio que consumió por completo el restaurante de comida peruana "El Mixto de Mery" y se propagó a dos viviendas colindantes.

La emergencia comenzó cerca de las 03:00 de la madrugada y requirió el trabajo del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, cuyo personal logró controlar el fuego tras aproximadamente tres horas de combate.

No se registraron personas lesionadas.

La principal hipótesis de la afectada apunta a la intencionalidad del siniestro. La propietaria del local, Mery Medina, denunció que desde hace tres años sufre constantes extorsiones y amenazas a través de llamadas, mensajes de WhatsApp e incluso durante transmisiones en vivo que realizaba en la red social TikTok, donde le exigían pagos de hasta 10 millones de pesos a cambio de no atentar contra ella, su familia o su negocio.

"Me hablan por WhatsApp y me dicen que, si no les pago, me van a quemar el local, me van a matar, me van a secuestrar", relató.

Cámaras y sospechosos

Respecto al momento de la emergencia, la víctima narró: "Nos llamó ADT para informarnos que había un movimiento extraño y cuando llegamos ya estaba quemándose el local. Los vecinos dicen que vieron a dos hombres acá corriendo a esa hora".

Según los antecedentes expuestos por la mujer, las amenazas previas fueron puestas a disposición de la PDI, institución que en su momento otorgó una medida de protección policial por un periodo de 60 días. Sin embargo, dicha resguardo ya no se encontraba vigente al momento del siniestro.

Por su parte, el comisario Ariel Ibaceta, de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la policía civil, detalló que "los antecedentes que se manejan es que se incendió el local junto a dos domicilios y que ella había tenido un altercado con una persona que le había señalado que podría tener algún problema".

"En el interior hubo mucha remoción de escombros producto de la extinción del fuego. Manejamos la información de que se escucharon gritos de personas afuera y se está investigando la posibilidad de que hayan tenido alguna participación en el incendio", precisó la autoridad.

Desde la PDI señalaron además que los peritajes se han visto dificultados debido a la remoción de escombros y a que el sitio del suceso estuvo desprovisto de vigilancia durante cerca de dos horas antes de la llegada de las unidades especializadas, trabajo que continúa en curso para dar con el paradero de los eventuales responsables.