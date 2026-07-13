Incendio en bodega moviliza a más de 15 compañías de Bomberos en Santiago Centro

Un incendio de gran magnitud se registra este lunes en una estructura de cuatro pisos ubicada en la esquina de las calles Zenteno con Santiago, en las cercanías de avenida Manuel Antonio Matta, comuna de Santiago.

Según información preliminar entregada por Bomberos, el inmueble corresponde a una bodega que almacenaba caucho o algún producto derivado.

La emergencia movilizó a 28 vehículos del Cuerpo de Bomberos de Santiago, correspondientes a 16 compañías, además del apoyo del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, escalas telescópicas, vehículos de comando, unidades de apoyo y ambulancias del SAMU.

El fuego afectó el cuarto piso del inmueble, desde donde salía la mayor columna de humo, aunque durante el combate se observó un nuevo foco en el primer piso de la estructura.

Los edificios cercanos fueron evacuados de manera preventiva para favorecer las labores de emergencia.

Producto del operativo, el tránsito fue cortado en el cruce de Santiago con Zenteno para facilitar el trabajo de Bomberos, mientras Carabineros resguardó el perímetro.