Incendio en domicilio provocó la muerte de dos adultos mayores en Recoleta

Dos adultos mayores fallecieron producto del incendio de su domicilio, ocurrido la tarde noche de este sábado, en la comuna de Recoleta.

Los residentes de la vivienda consumida, ubicada en Avenida El Guanaco con Cerro La Región, tenían entre 70 y 80 años, según antecedentes preliminares.

Vecinos del sector también afirman que las víctimas padecían alzheimer y que, al momento del siniestro, no estaban en compañía de terceros dentro de la casa.

Se presume que debido a la rápida propagación del fuego, quedaron encerrados en la vivienda y perdieron la vida en uno de los pasillos.

El teniente de Carabineros Daniel Pizarro, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte, añadió que además del inmueble destruido, "producto de la carga calórica, dos domicilios colindantes se vieron afectados, pero con daños menores".

Personal de Bomberos ya logró controlar el incendio, pero permanece en el lugar desarrollando labores de enfriamiento previo a la fase de investigación de la emergencia.

En paralelo, se está a la espera de que personal del Servicio Médico Legal acuda al sitio del suceso para retirar los restos de las víctimas.