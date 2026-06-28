Incendio en Peñalolén afectó a viviendas, alcanzó tendido eléctrico y provocó corte de luz

Un incendio en la comuna capitalina de Peñalolén afectó a tres viviendas, alcanzó el tendido eléctrico en la vía pública y provocó un corte de luz.

La emergencia, que movilizó a siete compañías del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, consumió por completo una casa ubicada en la esquina de las calles Jorge Prieto con Gabriela Mistral.

Como estaba construida principalmente de material ligero -en especial madera-, facilitó la propagación de las llamas, que dañaron parcialmente a otras dos viviendas colindantes.

Además, había "una cercanía de la estructura (siniestrada) con árboles que estaban en el patio anterior y eso generó que hubiese fuego muy cerca de los cables, lo que provocó un corte en las líneas de baja tensión de servicio domiciliario y en las líneas de electricidad de baja tensión", dijo el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, Francisco Pérez.

"Si bien no todos los carros pudieron entrar al pasaje por las dimensiones, se logró coordinar un trabajo de alimentación hacia los grifos que están en las avenidas principales", afirmó.

Uno de los dueños de la casa afectada fue sacado en silla de ruedas, debido a que se encuentra postrado. Fue trasladado al Hospital Luis Tisné por inhalacion de humo y por un golpe en las costillas que sufrió mientras era retirado.

Pese a ello y a la magnitud de los daños ocasionados, no se registraron personas lesionadas por quemaduras.

Se presume que el siniestro se originó en una cocina ubicada en el segundo piso de una de las viviendas afectadas; información que debe ser corroborada por Bomberos.