Este domingo se simuló una colisión de alta energía entre dos vehículos al interior del Túnel San Cristóbal con el objetivo de poner a prueba los protocolos de rescate y seguridad en espacios confinados.

El ejercicio, que realiza de manera anual la concesionaria Túnel San Cristóbal, contó con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), Carabineros, Bomberos y equipos de emergencia.

Los automóviles involucrados en el simulacro fueron uno volcado con tres personas atrapadas en su interior y otro incendiándose, con su conductor eyectado en la pista.

"La maniobra de rescate y despeje permitió poner a prueba los protocolos de la emergencia, los sistemas tecnológicos de detección de humo y monóxido de carbono, la ventilación y los procedimientos de evacuación y gestión de tráfico para aislar la zona crítica y facilitar el ingreso expedito de las autoridades de emergencia", informaron los organizadores de la actividad.

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