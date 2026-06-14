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Vecinos expresaron su molestia tras el incendio que afectó a un acopio de neumáticos en la comuna capitalina de Cerrillos, producto de las precarias y peligrosas condiciones sanitarias que constituyó cercanas a sectores residenciales.
El siniestro, que se presume que fue intencional por originarse dos focos simultáneos en altas horas de la madrugada, emitió una gran nube negra tóxica visible desde distintas comunas producto del caucho quemado, lo que llevó a la Seremi de Salud a alertar a la ciudadanía a tomar resguardos.
"Tenemos plaga de ratones y algunas personas con alergia porque los neumáticos que vienen de distintos lugares de Chile y van a parar acá están excediendo (la capacidad de) el acopio. No es un acopio legal", relató un vecino.
En la misma línea, otro contó: "Esto ha sido denunciado más de dos veces y la empresa es irresponsable. No sé si está (operando de forma) legal o ilegal, pero fue un siniestro que pudo haber pasado a mayores y aquí estamos al lado de un metro de cerro de caucho, y así no se puede vivir de ninguna manera".
Ante estos reclamos, desde la Municipalidad de Cerrillos, el alcalde Johnny Yáñez afirmó que el lugar cuenta con sus patentes al día tras contar con el visto bueno de la Seremi de Salud, por lo que -sostuvo- no lo han podido clausurar por posibles peligros.