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Tópicos: País | Policial | Incendios

Incendio afectó a una fábrica de productos cosméticos en Lampa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Un incendio afectó este jueves a una fábrica de productos cosméticos e industriales, el Laboratorio Dukay, en la comuna de Lampa, y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia debido al riesgo generado por la presencia de sustancias químicas.

El delegado provincial de Chacabuco, Cristóbal Saavedra, señaló que "no hubo personas afectadas, solo daño material".

Explicó que el principal químico involucrado fue el "ácido sulfónico, que se ocupa para hacer detergentes", y el siniestro fue controlado "sin víctimas que lamentar, que es lo importante".

 

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