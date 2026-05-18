PDI detuvo a hombre que ingresó ketamina líquida oculta en estanque de vehículo en Chacalluta

La Policía de Investigaciones (PDI) de Arica detuvo a un hombre imputado por tráfico de drogas tras ser sorprendido ingresando al país con más de 8 kilos de ketamina líquida ocultos en el estanque de agua de un vehículo en el paso fronterizo de Chacalluta.

Según informó la institución, detectives de la Brigada Antinarcóticos (Briant), en coordinación con la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica y con apoyo de personal de Aduanas, detectaron que la sustancia era transportada oculta tanto en el estanque de agua del vehículo y en un depósito adicional conectado al radiador.

Ambos contenedores incautados sumaron un peso bruto de 8 kilos y 460 gramos de ketamina líquida.

El jefe de la Briant de Arica, subprefecto José Vergara, explicó que las diligencias incluyeron análisis de controles migratorios y vehiculares en el complejo fronterizo.

"Se logró detectar a un individuo de interés criminalístico, quien ingresó a bordo de un vehículo que, a la revisión con apoyo de personal de Aduanas, se logró detectar que venía oculta, tanto en el estanque de agua como en el radiador, una sustancia que fue analizada como ketamina líquida", señaló Vegara.

Por instrucción del Ministerio Público, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para el control de detención y su posterior formalización.