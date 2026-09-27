Un robo avaluado en 20 millones de pesos afectó a la parroquia Inmaculada Concepción de Viña del Mar, ubicada en el sector Cerro Castillo, donde desconocidos sustrajeron vestimentas eclesiásticas, vasos sagrados, objetos litúrgicos y cañerías de cobre.

El ilícito quedó al descubierto durante la madrugada, cuando el encargado del recinto advirtió lo ocurrido y dio aviso a Carabineros, momento en el que personal policial constató además destrozos en la infraestructura del templo.

Tras la denuncia, los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía, mientras equipos policiales realizan peritajes, empadronamiento de testigos y revisión de cámaras de seguridad en el sector para dar con los responsables, sin registrar detenidos hasta el momento.

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