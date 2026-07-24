Descubren taller clandestino para desmantelar autos robados en Buin

Un operativo policial desplegado por Carabineros dejó al descubierto este viernes un predio clandestino dedicado al almacenamiento y desmantelamiento de automóviles robados en la comuna de Buin, en el sector sur de la Región Metropolitana.

La diligencia permitió la recuperación de siete vehículos con encargo por robo y la detención de una persona en el lugar.

El procedimiento policial se originó a partir del rastreo de un auto sustraído ayer en la comuna de Estación Central, siendo hallado esta jornada en el sector rural de Alto Jahuel, en Buin.

Al ingresar al terreno, Carabineros encontró no solo el automóvil denunciado horas antes, sino también otros seis vehículos que mantenían encargos vigentes por robo.

De acuerdo con los primeros antecedentes recabados en la escena, el lugar funcionaba como un centro de desguace ilegal para piezas de máquinas sustraídas mediante robos violentos en distintas zonas de Santiago.

Además, durante el registro del predio, la policía uniformada procedió a la detención de un individuo que se desempeñaba como cuidador del terreno.

Los peritajes continúan para determinar si el imputado participó directamente en las encerronas o portonazos en los que se sustrajeron los móviles, o bien si su rol se concentraba en la recepción, ocultamiento y desarme de los vehículos incautados.