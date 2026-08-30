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Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Detuvieron a tres delincuentes a bordo de auto robado en San Miguel

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El procedimiento se gestó en medio de diligencias policiales por asaltos bajo la modalidad de "salida de bancos".

Al notar el control policial, los ocupantes intentaron sin éxito huir a pie.

Detuvieron a tres delincuentes a bordo de auto robado en San Miguel
 ATON (referencial)

Todos los aprehendidos cuentan con antecedentes por diversos delitos.

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La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en flagrancia a tres hombres adultos que fueron sorprendidos al interior de un vehículo que registraba encargo por robo en la capitalina comuna de San Miguel.

El operativo policial se inició en momentos en que personal de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) efectuaba patrullajes y pesquisas orientadas a desbaratar bandas dedicadas a asaltos bajo el método de "salida de bancos".

En ese contexto, los funcionarios detectaron a un grupo de tres ocupantes en actitud sospechosa, quienes, al percatarse del despliegue de los detectives, descendieron del automóvil para escapar a pie en dirección opuesta, acción que fue frustrada por los oficiales.

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Al notar el control policial, los ocupantes intentaron huir a pie en dirección contraria. (FOTO: ATON)

"Al ver la presencia policial, los ocupantes descienden del móvil y tratan de darse a la fuga. Por lo anterior, y por la rápida acción policial, logramos darle alcance y nos percatamos de que en el vidrio de este vehículo no correspondían las placas originales del móvil", comentó el comisario Marco Fredes, de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI.

Debido a esto, se dio cuenta que el auto "mantenía un encargo vigente por el delito de robo con intimidación. Al hacer el control de estos sujetos y la verificación del interior del móvil, se logró la detención de estos tres imputados por el delito de receptación flagrante".

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Las autoridades indagan si los sujetos forman parte de una banda criminal especializada en robos a clientes bancarios. (FOTO: ATON)

Durante la inspección del vehículo, se incautaron diversas herramientas y elementos que habitualmente son utilizados para la perpetración de delitos violentos y sustracción de especies.

La PDI también confirmó que los tres imputados mantienen un amplio prontuario por diversos delitos.

Las indagatorias continúan en desarrollo con el objetivo de determinar formalmente si los tres detenidos integran una estructura delictual organizada dedicada al marcaje y asalto de personas tras retirar dinero desde sucursales bancarias en la Región Metropolitana.

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