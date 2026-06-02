Encapuchados armados asaltan a trabajadores forestales y roban camioneta en fundo de Angol

Un nuevo hecho de violencia sacudió este lunes a la provincia de Malleco, Región de La Araucanía, luego de que un grupo de sujetos encapuchados y fuertemente armados perpetrara un robo con intimidación contra cinco trabajadores forestales en la comuna de Angol.

El incidente ocurrió en la ruta R-230, al interior del fundo Deuco, propiedad de Forestal Arauco.

Según los antecedentes, los trabajadores de la empresa contratista "Renacer Servicios Forestales" fueron interceptados por un vehículo mientras se desplazaban en una camioneta cargada con plantas de pino.

Los delincuentes obligaron a las víctimas a tenderse en el suelo bajo amenaza de armas de fuego.

Tras apoderarse del lugar, los asaltantes descargaron la carga de pinos, sustrajeron equipos de radiocomunicación y deshabilitaron tanto las cámaras de seguridad como el sistema GPS del vehículo antes de huir con él.

Investigación en curso

El seremi de Seguridad Pública, Luis Calderón, confirmó que se están realizando peritajes en conjunto con la Fiscalía, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

"Si bien es cierto el GPS y las cámaras fueron deshabilitadas, se están haciendo todas y cada una de las averiguaciones, principalmente con los testigos y víctimas para su identificación y que entreguen buenos antecedentes para la investigación", señaló.

Duras críticas al Estado

Por su parte, René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, expresó su profundo malestar ante lo ocurrido, calificando la situación como una muestra de "desidia" por parte del Estado.

"Ya lo hemos manifestado: no basta con que se hagan intervenciones en determinadas comunidades; lo que se requiere es una acción frontal del Estado para atacar el terrorismo y la violencia", enfatizó.

A pesar de que se activó un operativo de búsqueda que contó con el apoyo de efectivos militares bajo el Estado de Excepción, no se logró la detención de los sospechosos.

El ataque no dejó personas lesionadas y, hasta el momento, ninguna agrupación se ha adjudicado la autoría del robo.