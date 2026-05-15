En el primero de sus dos shows en Santiago con el "Femme Fatale Tour", Mon Laferte llenó el Movistar Arena, en un concierto que duró cerca de tres horas.

Con "Mi Hombre", y la cantante con ojos vendados y manos amarradas comenzó una presentación dividida en cuatro actos, en el que obviamente hubo espacio para sus ya históricos éxitos, como "Tu falta de querer" o "Amor completo".

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