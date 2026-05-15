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Grogu se robó todas las miradas en el estreno de la película de "The Mandalorian"

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El adorable "Grogu" se robó todas las miradas en la alfombra roja de la premiere mundial de "The Mandalorian and Grogu", la película de "Star Wars" que continúa la historia del pequeño sensible a la Fuerza y el mandaloriano "Din Djarin" luego de las tres temporadas de la serie en Disney+. Protagonizada por el chileno Pedro Pascal junto a Sigourney Weaver, el largometraje dirigido por Jon Favreau se estrenará en cines el próximo 21 de mayo.

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