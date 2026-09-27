"Amarrados": Caen delincuentes que asaltaban casas en zonas rurales de la RM

La PDI detuvo a dos miembros de una banda criminal de la Región Metropolitana que perpetraba violentos robos con intimidación al interior de domicilios bajo la modalidad de "amarrados".

Los sujetos fueron identificados por la institución gracias al vehículo que usaban para los ilícitos, principalmente cometidos en sectores rurales del lado poniente de la capital.

A través del levantamiento de cámaras de seguridad, los detectives analizaron el móvil y el patrón de conducta de los sujetos, lo que permitió la identificación de uno de ellos y su posterior seguimiento policial hasta el domicilio donde residían, ubicado en La Pintana.

"Era una estructura de individuos que participaban concertados para ingresar a domicilios, intimidar a sus víctimas y, posteriormente, amarrarlas; por eso se conoce mediáticamente bajo la modalidad (de) 'amarrados'", dijo el inspector Matías Rojas, de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Occidente de la PDI.

Los asaltantes "registraban las dependencias (de sus víctimas), sustraían artículos de valor y los comercializaban en el mercado informal. En la mayoría de sus ocasiones, robaban en sectores rurales y en domicilios bastante grandes, e ingresaban mediante escalamiento o la fuerza de accesos principales para sorprender a sus víctimas", detalló.