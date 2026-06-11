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Tópicos: País | Policial | Robos

Asalto armado a una joyería de La Cisterna: Delincuentes dispararon al huir

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sustrajeron especies desde el local ubicado en la Galería Caracol Lo Ovalle.

Asalto armado a una joyería de La Cisterna: Delincuentes dispararon al huir
 Bryan Galvez - Cooperativa

Carabineros realiza las primeras diligencias para dar con el paradero de los antisociales.
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Un grupo de delincuentes protagonizó, la tarde de este jueves, un violento asalto armado a una joyería de la Galería Caracol Lo Ovalle, ubicada en el paradero 18 de Gran Avenida, en la comuna de La Cisterna.

Según información policial, los antisociales llegaron al lugar premunidos con armas de fuego e ingresaron para sustraer especies.

Luego de concretar su cometido, dispararon contra la mampara del local y huyeron hacia el sector de los estacionamientos del centro comercial.

Carabineros realiza las primeras diligencias para dar con el paradero de los asaltantes.

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