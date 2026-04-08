Una adulta mayor fue víctima de un robo mientras rezaba al interior de la parroquia del Sagrario, en pleno centro de Concepción, luego de que un hombre aprovechara un descuido para sustraer su bolso con pertenencias y dinero.

Según relató la propia afectada, el hecho ocurrió mientras se encontraba arrodillada frente al altar. “Entró muy rápido, se colocó detrás de mí, no lo sentí, y tomó mi bolso (…) y se fue”, contó.

La víctima explicó que solo advirtió el robo al levantarse. “Voy a tomar el bolso y no estaba. Así de rápido fue. Una angustia, un susto tremendo”, relató, agregando que posteriormente acudió a un carabinero que se encontraba en las cercanías.

El delito quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en el templo, donde anteriormente ya se habían producido hechos similares. En las imágenes se observa al sujeto mirando el entorno antes de concretar el robo.

La afectada reveló finalmente que tras la viralización de las imágenes del robo, el ladrón devolvió todo lo que había sustraído.

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