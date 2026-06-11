Mujer frustró robo de su camioneta al rociar bencina a delincuente: "Te voy a prender fuego"

Una mujer evitó el robo de su camioneta tras enfrentar a delincuentes con una manguera de combustible en una estación de servicio.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en la comuna de San Bernardo, cuando la víctima llegó al recinto para cargar bencina. Fue entonces que un vehículo se ubicó frente a su camioneta para bloquearle el paso, desde el cual descendió un grupo de sujetos que la obligaron a bajar del vehículo.

En medio del asalto, la víctima tomó la manguera que seguía dispensando combustible y comenzó a rociar el interior de la camioneta, mientras uno de los delincuentes intentaba llevársela.

"Vi la manguera y se me vino a la cabeza hacer eso. Le grité: 'te voy a prender fuego' y ahí el tipo salió corriendo. Es que no quería perder la camioneta", comentó la mujer a LUN.

El sujeto rápidamente abandonó el vehículo y escapó del lugar. "Ahí yo también salí corriendo porque pensé que se iba a devolver con la llave y me puede pegar o hacer algo", agregó.

Consultada sobre si habría llegado a utilizar un fósforo en caso de haber tenido uno a mano, respondió que "creo que en el momento, sí".

La mujer aseguró que los asaltantes le robaron diversas pertenencias, como joyas, el celular, la cartera con los documentos y las llaves de la camioneta.

Posteriormente, trabajadores de la estación le comentaron que ya habían visto el vehículo estacionado en el lugar y que sus ocupantes incluso habían señalado que no cargarían combustible.

"No entiendo. Si hay un guardia, si la misma bombera vio que era un auto sospechoso, ¿cómo no hicieron nada antes que yo llegara?", cuestionó.