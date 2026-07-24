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Tópicos: País | Policial | Secuestros

Matrimonio denuncia que pasó secuestrado una semana en Estación Central

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un hombre de 47 años acudió a la policía señalando que había logrado huir de sus captores, pero su esposa seguía retenida.

La mujer, de 49, dijo que logró escapar cuando los sujetos -autodeclarados integrantes de una organización criminal- salieron en búsqueda del primero.

Matrimonio denuncia que pasó secuestrado una semana en Estación Central
 ATON (referencial)

Carabineros trabaja en identificar a los presuntos responsables y determinar si existen más personas involucradas.

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Un matrimonio denunció haber permanecido secuestrado durante cerca de una semana al interior de un domicilio ubicado en calle Obispo Umaña, en la capitalina comuna de Estación Central.

Según información preliminar, el hecho quedó al descubierto con la denuncia de un hombre de 47 años, quien aseguró ante Carabineros que había logrado escapar desde el inmueble donde permanecía retenido contra su voluntad.

La víctima indicó que fue secuestrada por seis sujetos de nacionalidad venezolana, quienes portaban armas de fuego y aseguraban pertenecer a una organización criminal. Relató que huyó saltando el muro perimetral de la vivienda hacia una propiedad vecina, desde donde solicitó socorro policial.

El hombre también afirmó que su cónyuge, una mujer de 49 años, todavía permanecía retenida al interior del domicilio. Ante la gravedad de los antecedentes, Carabineros dispuso el ingreso del GOPE para realizar el registro del inmueble.

Una vez iniciado el procedimiento los policías ubicaron a la mujer, quien relató que también logró escapar del lugar, aprovechando que los presuntos secuestradores salieron en búsqueda de su esposo.

Los uniformados ingresaron al recinto y lo registraron por completo, sin encontrar a los eventuales responsables, por lo que se inició otro procedimiento para identificarlos y determinar si existen más personas involucradas en el hecho denunciado.

El afectado presenta heridas visibles en la zona del cuello, por lo que fue trasladado hasta un centro asistencial para la respectiva constatación de lesiones.

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