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Tópicos: País | Policial | Secuestros

Tres detenidos por secuestro de un joven en Chimbarongo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La víctima, de 28 años, aprovechó un descuido para huir de sus captores y acudir a la policía.

Fue "un hecho bastante violento", dijo la Fiscalía.

Tres detenidos por secuestro de un joven en Chimbarongo

Uno de los detenidos tiene antecedentes por Ley de Drogas.

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Carabineros detuvo a tres delincuentes por su presunta responsabilidad en el secuestro de un hombre de 28 años ocurrido el miércoles en la comuna de Chimbarongo, en la Región de O'Higgins.

Tres hombres abordaron a la víctima y la golpearon en varias ocasiones, para luego subirla a la fuerza a un vehículo y huir del lugar.

"En algún momento, la víctima logró salir del lugar donde lo tenían secuestrado, fue hacia otros lugares y, en un trabajo con Carabineros,
logramos ubicar su paradero", explicó a Cooperativa la fiscal Javiera Oro.

El afectado presenta "lesiones en distintas partes de su cuerpo", añadió la persecutora, resaltando que se trató de "un hecho bastante violento".

"Hasta el momento, los antecedentes que estamos manejando dicen relación con personas que se dedicarían al tráfico de drogas y, en ese contexto, se produce el secuestro, pero son diligencias que todavía estamos realizando", añadió Oro.

Uno de los detenidos registra, precisamente, una condena por infracción a la Ley de
Drogas. Junto a sus dos secuaces, quedará a disposición del Juzgado de Garantía de San Fernando bajo cargos por secuestro con lesiones.

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