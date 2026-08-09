Sobrevuelos en helicóptero marcan la búsqueda de colombiano desaparecido en el Cerro Panul

Diversos y continuos sobrevuelos en helicóptero encabezados por Carabineros marcan este domingo el eje central de la búsqueda de Jonnatan Hio Hio, ciudadano colombiano de 32 años que se encuentra desaparecido tras accidentarse durante una excursión en el Cerro Panul.

Según se informó, los vuelos de reconocimiento se enfocan en el cuadrante de alta cumbre definido por las autoridades, abarcando los sectores de Punta de Damas, Filo de la Muerte y el Cerro San Ramón.

En este perímetro, los datos de georreferenciación señalaron el último punto de ubicación del excursionista antes de perderse el contacto el pasado 3 de agosto.

Coordinación con la oficial a bordo del helicóptero e inserción de cuadrillas

Las labores desde el aire cuentan con la participación directa de las jefaturas a cargo de la emergencia.

"Ayer en las horas de la tarde se dio como por terminada la jornada de búsqueda de mi hermano. Hoy se reanudaron a partir del comando del GOPE, creo que están en el área Tobalaba y ya se están haciendo sobrevuelos", comentó Henry, hermano del joven desaparecido, que también destacó la comunicación directa mantenida con la encargada del procedimiento en pleno vuelo.

"La mayor encargada del caso está personalmente en el helicóptero y me reportó que están, por decirlo así, en el punto exacto donde estaría mi hermano", puntualizó.

Giro en la estrategia tras caída de nieve en el Cerro Panul

Este despliegue aéreo surge como respuesta a la reestructuración del operativo de rescate. Si bien inicialmente se mantenía un puesto de mando terrestre en las faldas del Cerro Panul, las malas condiciones meteorológicas y la caída de nieve obligaron a desarmar dicha instalación y trasladar la base de operaciones hacia Tobalaba para despegar en aeronaves.

Una vez concluidos los patrullajes desde el aire, la estrategia contempla asentar cuadrillas compuestas por personal especializado del GOPE de Carabineros y del Ejército para dar continuidad a las labores de búsqueda a pie en quebradas y laderas.