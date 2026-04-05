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Tópicos: País | Policial

Sujeto apuñaló en un pie a su hermano tras riña familiar en Cerro Navia

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Un sujeto apuñaló a su hermano en un pie tras una riña familiar en la comuna de Cerro Navia.

De acuerdo a información preliminar, el hecho ocurrió en un domicilio en calle Huelén, donde dos hermanos iniciaron una pelea. Uno de ellos, aparentemente bajo los efectos de la droga, hirió con un vidrio en el pie a su familia.

El hecho fue denunciado a Carabineros.

 

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