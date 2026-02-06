La formación de Coquimbo Unido para enfrentar a Palestino por la Liga de Primera
Este será el once inicial de Coquimbo Unido que parará en cancha Hernán Caputto para enfrentar a Palestino este sábado 7 de febrero a las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", por la segunda fecha de la Liga de Primera.
