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Tópicos: País | Policial

Vecinos intentaron linchar a padre acusado de agredir a su hijo de 10 meses en Paine

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El menor presentaba lesiones visibles y fue trasladado al Hospital de Buin para una evaluación pediátrica.

El imputado fue retenido por funcionarios municipales antes de la llegada de Carabineros.

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Un hombre fue detenido este fin de semana en Paine, acusado de agredir a su hijo de 10 meses, quien presentaba hematomas visibles en una de sus piernas y debió ser trasladado a un recinto asistencial para una evaluación médica.

El procedimiento comenzó cerca de las 19:00 horas, cuando inspectores municipales realizaban patrullajes preventivos por avenida Pérez Canto. En ese contexto, una mujer denunció que su expareja había golpeado al menor.

Al llegar al domicilio, funcionarios de seguridad municipal constataron las lesiones del niño y encontraron al presunto agresor escondido al interior de un baño, donde fue retenido hasta la llegada de Carabineros.

Miguel Lizama, director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Paine, señaló que "el menor mantenía lesiones visibles, hematomas en uno de sus muslos".

El hecho generó indignación entre vecinos del sector, quienes intentaron agredir al detenido tras conocer la denuncia.

"Los vecinos querían prácticamente linchar al agresor", afirmó Lizama, quien agregó que fue necesario solicitar apoyo de otros equipos municipales para resguardar la integridad física del imputado mientras llegaba personal policial.

Tras una primera evaluación realizada por personal de salud en el domicilio, el lactante fue derivado hasta el Hospital de Buin para una revisión pediátrica, mientras que el detenido fue trasladado por Carabineros hasta la 64ª Comisaría de Paine.

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