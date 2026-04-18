Detenido por VIF murió "repentinamente" en la Subcomisaría de Carabineros de Peñalolén

Un sujeto que estaba en calidad de detenido por violencia intrafamiliar al interior de la Subcomisaría de Carabineros de Peñalolén (Región Metropolitana) falleció repentinamente mientras era reducido por los uniformados tras haber adoptado una actitud "agresiva y violenta", informó la institución policial.

"El hecho se registró durante esta mañana, cuando a un sujeto detenido por el delito de lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) se le estaba realizando el proceso administrativo de identificación al interior de la unidad", señaló Carabineros a través de un comunicado.

En ese momento, el imputado "adoptó una actitud agresiva y violenta contra el personal policial, poniendo en riesgo su integridad física y la de los carabineros, motivo por el que fue reducido y controlado", agrega el texto.

Sin embargo, "posteriormente, el sujeto repentinamente perdió el conocimiento, por lo que inmediatamente el personal policial prestó los primeros auxilios y solicitó la concurrencia de una ambulancia del SAMU".

Finalmente, "pese a las maniobras de reanimación efectuadas por los profesionales de salud, se constató el deceso de la persona en el lugar", indicó Carabineros.

La institución confirmó que avisó al Ministerio Público de lo ocurrido, a fin de desarrollar las pericias correspondientes; e informó que inició "una investigación interna para determinar la dinámica de los hechos acontecidos, refrendando su compromiso con la transparencia y apego irrestricto a las leyes y normativa vigente".