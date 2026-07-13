Avanza proyecto para facilitar procedimiento de expulsiones administrativas

Un nuevo avance tuvo en el Congreso este lunes el proyecto impulsado por la administración del expresidente Gabriel Boric y que busca perfeccionar y facilitar el procedimiento de expulsiones administrativas.

La Sala de la Cámara de Diputados aceptó ampliamente todas las enmiendas provenientes del Senado, excepto una sobre el plazo mínimo para regresar al país (3 ó 5 años), lo que deberá ser resuelto por una comisión mixta.

Además, se aprobó la facultad de solicitar órdenes judiciales para registrar domicilios, la reducción de plazos para recursos legales y la simplificación de las notificaciones policiales.

Junto a esto, se agregó una nueva causal de expulsión, que es la grave afectación al orden público.

El texto también propone sustituir la pena de cárcel por expulsión en casos de la primera infracción por microtráfico de drogas.

Parlamentarios del Frente Amplio hicieron reserva de constitucionalidad, demostrando su rechazo a algunos puntos del texto aprobado.