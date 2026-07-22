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Temporales: Desafío Levantemos Chile advierte que la reconstrucción tomará al menos un año

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON
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En entrevista con Lo Que Queda del Día, en Cooperativa, el director de emergencias de la fundación Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt, enfatizó que las soluciones a los estragos causados por el temporal deben coordinarse directamente con las comunidades golpeadas por la catástrofe y no diseñarse de forma centralizada.

Asimismo, estimó que el acompañamiento y la restitución de los hogares e infraestructura perdida requerirán un trabajo continuo "fácilmente de un año".

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