Tras el primer cambio de gabinete de la Administración Kast, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, aseguró ante la prensa, desde el Congreso, que el ajuste va en la línea de entregar "soluciones rápidas" a la población.

"El país necesita que se cumplan las promesas que se hicieron durante la campaña presidencial, particularmente en materia de seguridad y de poder entregar mayor desarrollo al país", aseveró la autoridad, volviendo a justificar la importancia de que el Parlamento apruebe el proyecto de reconstrucción.

Es en este marco que "el Presidente ha estimado legítimamente que era necesario hacer estos cambios para impulsar, con renovadas fuerzas, entusiasmo y energías, las tareas de Gobierno que nos entregó la ciudadanía", cerró el ministro.

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