Diputados reducen catálogo de actos vandálicos y se descarta sumar delitos de "cuello y corbata"

La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una reducción al catálogo de delitos que recibirán sanciones adicionales en el proyecto de ley contra actos vandálicos, disminuyendo las causales punibles de 23 a 15 a proposición del Ejecutivo.

En la instancia se resolvió suprimir conductas como las amenazas contra la autoridad, lesiones y homicidios que afecten a fiscales, defensores públicos o personal de Carabineros, al considerar que cuentan con estatutos penales preferentes.

Paralelamente, se optó por incorporar al catálogo el maltrato animal.

Durante el trámite, parlamentarios de oposición impulsaron la idea de ingresar al registro los fraudes financieros y delitos de "cuello y corbata", propuesta encabezada por el diputado Patricio Pinilla (DC).

Al defender la moción, el parlamentario señaló que "si un alumno hoy se toma un colegio, va a pasar al registro de actos vandálicos por el delito de usurpación, pero si el rector o el administrador de ese establecimiento se queda con toda la plata -incluso la pública-, no pasa a ningún registro. Así de injusto nos parece el hecho de que a unos se castigue y a otros no".

En esa misma línea, el diputado de la bancada PPD Jaime Araya remarcó que "los delitos que se han planteado de 'cuello y corbata' tienen un mayor desvalor y, por lo tanto, requieren una sanción reforzada".

"Lo comete gente instruida, gente que tuvo oportunidades en la vida, que se pudo formar y que esos estudios los pone a disposición de perjudicar a una gran cantidad de personas", enfatizó.

Postura del Ejecutivo

Pese a los cuestionamientos parlamentarios, el Gobierno y los diputados oficialistas desestimaron la indicación.

El ministro del Interior subrogante, Máximo Pavez, explicó que "los delitos económicos tienen su propia sanción en su propia ley específica, que además es reciente. Este es un proyecto de ley que lo que busca es castigar aquellas conductas que dicen relación con dimensiones de orden público".

En paralelo a la discusión sobre hechos de violencia, la comisión visó incorporar nuevas conductas al registro de incivilidades: la acumulación de basura en la vía pública, junto con el abandono, destrucción y desarmaduría clandestina de vehículos sin la debida notificación al Registro de Vehículos Motorizados.

Sistema Nacional de Registros de ADN y faculta a Carabineros y PDI

En tanto, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por amplia mayoría y despachó al Senado el proyecto de ley que crea el nuevo Sistema Nacional de Registros de ADN, iniciativa clave de la agenda de seguridad que moderniza las herramientas de peritaje genético en causas penales.

La normativa tiene por objetivo descongestionar el flujo de peritajes y habilitar legalmente a la Policía de Investigaciones (PDI) y a Carabineros para procesar y validar muestras genéticas, descentralizando el trabajo pericial del país.

"Esto es netamente gestión, es un cambio que permite utilizar capacidades que ya tiene el Estado en la Policía de Investigaciones y en Carabineros, y quitarle el monopolio al Servicio Médico Legal, que tarda en promedio 10 meses en algún caso en dar respuesta", puntualizó el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

En esta línea, aseguró que "hay algunos casos en informes de Contraloría que han demorado 13 años en dar respuesta de ADN, y por eso es de toda lógica ampliar las facultades a laboratorios que hoy están certificados, que ya lo hacen, que hoy tienen que esperar el cotejo por parte del Servicio Médico Legal, y hoy se les extendería la facultad para que ese trámite sea válido en los procesos penales".

Semana clave para la agenda de seguridad

El despacho del registro genético coincide con un intenso calendario de seguridad en la Cámara Baja.

Para este martes está programada la votación de la reforma que amplía a 30 días renovables el plazo de detención preventiva orientado a materializar expulsiones administrativas de extranjeros.

Posteriormente, este miércoles, la Sala tiene previsto someter a votación la denominada ley antibarricadas 2.0, orientada a elevar las sanciones contra cortes de tránsito y desórdenes graves en la vía pública.