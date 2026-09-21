Discusión inmediata a Sala Cuna: ministro del Trabajo se reúne con diputados de oposición

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, se reunió con parlamentarios de la bancada del Partido de la Gente (PDG) para abordar el mecanismo de financiamiento del proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa que comienza su segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados con discusión inmediata esta semana.

Tras la cita, la diputada PDG Tamara Ramírez, integrante de la Comisión de Trabajo, manifestó reparos respecto al diseño de la iniciativa pero valoró la apertura para incorporar fórmulas ya probadas.

"El ministro dio su respaldo a que podamos trabajar en indicaciones para avanzar. Nosotros planteamos nuestros reparos y la precaución de no poner barreras de entrada cuando hablamos de un copago o de una gradualidad donde las trabajadoras de casa particular entrarían en el segundo año", indicó Ramírez.

En la misma colectividad, la diputada Zandra Parisi manifestó: "No estoy de acuerdo con financiar este nuevo derecho debilitando el seguro de cesantía, ni con que una familia termine pagando la diferencia si el fondo no alcanza", como era el plan del Gobierno.

"Si decimos que es universal, tiene que serlo realmente", remarcó la parlamentaria, al tiempo que abogó por "asegurar calidad y cobertura. No sirve aprobar una ley si después las familias tienen el derecho en el papel, y no encuentran una sala cuna donde dejar a sus hijos".

Por su parte, el diputado Jaime Mulet (FRVS) se distanció de la fórmula planteada por su bloque en la antesala del debate: "Obviamente, todos queremos que (la iniciativa) se financie y que la sala cuna sea universal, pero debemos tener mucho cuidado con seguir cargando el costo al empleador".

"Con las 40 horas y la reforma previsional, hay una carga muy pesada que muchos empleadores están sintiendo", aseveró el excandidato presidencial.

El ministro Rau persigue un acuerdo con la oposición para acelerar la tramitación de la esperada iniciativa. (Foto: ATON)

Desde la derecha que no integra la alianza de Gobierno, la diputada libertaria Paulina Muñoz fustigó que con el fin de aprobar el proyecto, "el ministro Rau se tiene que acercar al PDG porque hay que negociarle todos los votos, porque (en ese partido) no se rigen en base a ningún principio".

"Ahora, lo que me preocupa es que sigamos cargando costos laborales al empleador, aumentándolos aún más (cuando) sabemos que eso afecta directamente al empleo. Debería considerarse que la sala cuna también pueda cubrir a aquellos padres que se hacen cargo completamente de sus hijos", emplazó.

Este lunes se dará cuenta en la Sala de la llegada del proyecto desde el Senado, y la Comisión de Trabajo está convocada para mañana martes con una tabla abierta, por lo que se estima que se dará inicio al segundo trámite en aquella sesión.

El Gobierno busca que la ley salga del Congreso a fines de este año o, a más tardar, en enero de 2027.

Propuestas pro empleo y críticas desde la oposición

En el marco de la contingencia laboral, Renovación Nacional (RN) presentó una batería de propuestas basadas en iniciativas aplicadas durante la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022), contemplando 1.000 millones de dólares para subsidios al nuevo empleo formal y el fortalecimiento del Fogape.

"Les hemos hecho llegar esta medida al ministro de Economía y al ministro del Trabajo para conversarlas esta semana. Creemos que la efectividad que tuvieron en el pasado es un buen sustento para generar impacto real", explicó la senadora y presidenta de RN, Andrea Balladares.

En la vereda opuesta, parlamentarios del Frente Amplio (FA) —encabezados por la diputada y presidenta de la colectividad, Gael Yeomans— sostuvieron reuniones con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de Ferias Libres para abordar la recuperación laboral y el costo de la vida.

En la instancia, el exministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, cuestionó duramente la gestión del Ejecutivo: "Hasta el momento no conocemos ninguna propuesta en favor de la creación de empleo en los últimos seis meses. Estamos a la expectativa de que el Gobierno no siga la línea de recortes y fortalezca las capacidades de generar puestos de trabajo decentes".

"Vamos a trabajar en medidas que generen trabajo decente, formal y reactiven la economía particularmente en inversión de obras públicas, pero para eso se requiere un Gobierno que escuche a los trabajadores y se meta la mano al bolsillo", agregó.

Cámara reanuda debates en seguridad y sistema político

Esta semana también se reactivarán otras agendas en el Congreso: por ejemplo, la Comisión de Seguridad de la Cámara votará este lunes la censura planteada por el Partido Republicano contra el presidente de la instancia, el diputado socialista Raúl Leiva.

A la vez, estos parlamentarios dieron una cuarta oportunidad a la exministra del ramo Trinidad Steinert para responder las preguntas de los parlamentarios durante esta mañana, pero ella volvió a excusarse.

Se restaron asimismo la exsubsecretaria Ana Victoria Quintana, y el director de Comunicaciones y Contenidos de la Presidencia, Cristián Valenzuela, ya que acompaña al Presidente Kast en su gira por EE.UU.

Por otro lado, es probable que el Parlamento despache esta semana la esperada reforma al sistema político, que eleva el piso mínimo de votos para que los partidos sigan existiendo, e introduce una nueva forma de órdenes de partido, entre otras cosas.