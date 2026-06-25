¿Efecto Trump o modelo Irlanda?: Economistas confrontan posturas por la megarreforma

La aprobación de la idea de legislar la megarreforma en el Senado encendió la discusión técnica sobre crecimiento, invariabilidad tributaria, la rebaja del impuesto corporativo y la polémica en torno a la crisis fiscal y el crecimiento en Chile.

Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de Los Andes; Luis Eduardo Escobar, director de la Fundación Chile 21; Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo; y Dante Contreras, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile debatieron en El Primer Café sobre el reforma de reconstrucción, proyecto emblema de estos primeros meses del Gobierno de José Antonio Kast.

Invariabilidad Tributaria: ¿Un seguro necesario?

Uno de los puntos clave donde el Ejecutivo ha mostrado apertura es la invariabilidad tributaria, en la que proponen reducir el plazo de 25 a 20 años, aplicando una prima del 1,5% para los inversionistas.

Cecilia Cifuentes comentó que le parece "razonable" la reducción del plazo porque "tiene mucho sentido el hecho de que si se va a dar un seguro a los inversionistas, se cobre algo por el seguro", aunque palanteó que podría ser de un punto de tasa y no de 1,5 como propuso La Moneda.

Sin embargo, Luis Eduardo Escobar se mostró escéptico ante estos "ajustes paramétricos". Escobar indicó que "el ministro (Jorge Quiroz) en realidad se está muriendo de la risa, nos está llevando al país a aprobar esto con pocos votos".

"Él (Quiroz) está dispuesto a jugar con los numeritos: 20 en vez de 25, pero si me lo subes me bajas la tasa. O sea esto parece un mercado en el Medio Oriente", sostuvo.

El debate por el Impuesto Corporativo al 22%

El corazón de la reforma es la rebaja del impuesto a las empresas del 27% actual a un 22%. El argumento del gobierno es que esto alinearía a Chile con el promedio de la OCDE (excluyendo el factor local).

Macarena García defendió la urgencia de estas medidas frente a una economía "estancadísima" y un desempleo creciente. "Yo comparto mucho más la forma que propone el actual ministro, cómo quiere resolver el tema de una economía que está estancadísima, un desempleo que vamos camino al 10".

"Las medidas a tomar también tienen que ser diversas. El proyecto no solamente contiene temas tributarios, contiene temas de una serie de otras cosas e insisto, yo supongo que después vendrán un montón de otras medidas" porque, dijo, las medidas a tomar también tienen que ser diversas".

En la vereda opuesta, Dante Contreras criticó duramente la solidez del proyecto, remarcando que es una "reforma que carece de los niveles técnicos adecuados, que tiene un montón de aspectos muy poco estudiados, muy poca seria en general y me sorprende que, con el nivel técnico que existe en el país, estemos discutiendo una reforma en estos términos".

"Lo que aquí se está haciendo -añadió- es bajar los impuestos con la creencia de que eso va a tener un efecto importante en crecimiento económico. Ojalá así sea. La evidencia que tenemos es para Estados Unidos, gobierno de Trump 1. Se rebajaron los impuestos y lo que pasó fue que se recaudó menos, se gastó más y aumentó el déficit, que es exactamente el diseño que este proyecto está empujando".

¿Crisis fiscal o crecimiento?

La discusión también abordó el "contrafactual", es decir, qué pasaría si esta reforma no se aprueba. Para Cifuentes, el estancamiento actual llevará inevitablemente a una crisis.

"Si no hacemos nada y seguimos creciendo al 2, aquí no hay riesgo fiscal, hay certeza de una crisis fiscal, porque los compromisos que hemos hecho en derechos sociales no se financian con una economía creciendo al 2%", sostuvo.

Cifuentes criticó que "se escucha mucha crítica, pero se escucha poca propuesta alternativa, y eso es lo que se echa de menos, porque a lo mejor la discusión se podría enriquecer".

La economista citó los casos de Irlanda y Estonia, además del Chile de los años 80, como ejemplos donde la competitividad tributaria y la certeza jurídica transformaron las economías.