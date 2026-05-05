Exdirector SII: Megarreforma no tiene medidas que favorezcan a gente de bajos ingresos

El exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII) Michel Jorrat cuestionó este martes en Cooperativa la bullada "megarreforma" impulsada por el Gobierno, advirtiendo de ausencia de medidas específicas que beneficien –de forma directa e inmediata- a los sectores de bajos ingresos.

En entrevista con Lo que Queda Del Día, el economista explicó que, en general, las reducciones de impuestos dentro de la iniciativa tienen un enfoque que favorece a otros grupos.

Según detalló Jorrat, en este proyecto hay una reforma tributaria que pretende "básicamente reducir muchos impuestos y, en general, todas las reducciones tienen la característica que benefician principalmente a la población de mayores ingresos".

"La exención a la ganancia de capital, la reducción de las donaciones, la baja de del impuesto a las empresas o la reintegración del sistema, son todas medidas que en el fondo favorecen a la población de mayores ingresos", arremetió el otrora líder del SII.

Reducciones fiscales benefician principalmente a grupos con mayores recursos, según el análisis de Michel Jorrat. (FOTO: jorrattyasociados)

Exención de contribuciones para adultos mayores

A esto sumó la propuesta de eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores en su vivienda principal. Aunque la medida parece benéfica, el experto señaló su carácter regresivo.

"Hay que pensar que hoy el 74% de los adultos mayores que tienen una vivienda no pagan impuestos, ya sea porque están exento o porque se benefician con una exención que hay para adultos mayores", detalló Jorrat, que reiteró que la medida es "bastante regresiva", ya que "hay mucha gente ahí que no que no tiene problemas para pagar las contribuciones, pero también se va a beneficiar y va a quedar exenta".

El 74% de la población adulta mayor ya no paga contribuciones, revelando un alcance limitado de la nueva medida. (FOTO: Pexels)

Ante esta situación, el exdirector de Impuestos Internos propuso alternativas que buscan una mayor equidad, como la opción de "diferir total o parcialmente el pago de las contribuciones" para adultos mayores hasta el fallecimiento o la venta de la propiedad.

También sugirió limitar las exenciones de avalúo fiscal a un máximo de dos propiedades por persona para evitar beneficios a quienes poseen múltiples inmuebles.