Boric: Si no hay Sala Cuna Universal es por un sector minoritario de la derecha

El Presidente Gabriel Boric criticó duramente a la Unión Demócrata Independiente (UDI) este miércoles, tras el fracaso en la tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal.

De visita en Concepción, y en entrevista con el medio penquista Sabes, el Mandatario denunció que la colectividad gremialista utilizó "maniobras dilatorias" para frenar el debate en el Senado, postergando una iniciativa que ya contaba con un acuerdo técnico previo y había sido aprobada en la Comisión de Trabajo.

La molestia del Ejecutivo se centra en lo ocurrido en la Comisión de Educación, donde el senador Javier Macaya (UDI) asumió la testera ante la ausencia del titular, su correligionario Gustavo Sanhueza, y decidió no poner la iniciativa en tabla esta semana

"Yo quiero ser muy claro en esto: la UDI impidió que este proyecto se viera en la Comisión de Educación del Senado. El presidente de la comisión, debiendo estar en Chile, se fue de Chile, no citó a la comisión y no permitió que esto se discutiera", señaló Boric.

"Yo creo que acá hubo maniobras dilatorias para que esto no se viera. Alegan (en la UDI) que se presentaron indicaciones a última hora, pero esto se viene discutiendo hace cerca de 10 años. Ellos saben perfectamente que acá ha habido un trabajo intenso para poder tener un consenso técnico. Siempre pueden faltar detalles en uno u otro aspecto, pero eso se había ido mejorando. Acá el Gobierno ha manifestado toda su disposición y voluntad política para sacar adelante el proyecto de Sala Cuna", subrayó el Jefe de Estado.

"Si tienen diferencias, voten en contra, pero no impidan la discusión", sentenció el Mandatario.

"Un sector minoritario de la derecha chilena"

Para Boric, el estancamiento de la ley no responde a una postura unificada de la derecha, sino a la resistencia de un ala específica que bloquea el avance legislativo, acusación que también lanzó esta mañana el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, en El Diario de Cooperativa.

"Si hoy día el proyecto de Sala Cuna no sale adelante", afirmó el Presidente, "es porque hay un sector minoritario de la política chilena —porque no pongo en esto a toda la derecha, por ejemplo, el senador (de Renovación Nacional Rodrigo) Galilea y la senadora Paulina Núñez (también RN) han hecho esfuerzos importantes por que esto salga adelante—, pero un sector minoritario de la derecha chilena ha impedido que esto se discuta y se vote como corresponde".