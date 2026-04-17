Horst defiende megarreforma del Gobierno: "Nadie está tratando de pasar gato por liebre"

La directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, defendió la transparencia de la megarreforma presentada por el Gobierno para la "reconstrucción y desarrollo económico y social" que reveló esta semana el Presidente José Antonio Kast.

Frente a las críticas que han calificado la iniciativa como "Tutti frutti" o "macedonia", Horst remarcó en El Primer Café que "acá nadie está tratando de pasar gato por liebre. Los temas que se han planteado han sido largamente debatidos, están en todos los medios. Yo creo que es un poco insultar también la inteligencia de los parlamentarios pensar que acá van a ir cosas escondidas".

Horst apuntó sus críticas a quienes, desde la oposición, han rechazado el proyecto sin ofrecer una alternativa concreta.

"Yo no he escuchado: 'sí, estoy convencida de que hay que reactivar la economía, pero yo creo en estos otros instrumentos'. Eso falta en la discusión desde la oposición", sostuvo, y agregó que el debate debiera centrarse en el objetivo central de recuperar el crecimiento: "Estamos pegados en un 2% que es prácticamente estancamiento".

"Pasar gato por liebre o dialogar de verdad"

Para el economista del PPD y exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre mezclar 43 medidas en un solo paquete impide cualquier conversación productiva.

"Cuando te fuerzan a discutir un paquete en que te van a pasar gato por liebre, esto va a ser la Torre de Babel, va a ser un enredo padre y no creo que muestre una voluntad de diálogo por parte del gobierno", señaló.

"Entonces -añadió- uno se pregunta qué es lo que quieren. ¿Lo que quieren es pasar gato por liebre o lo que quieren es dialogar de verdad?".

Walker: deferencia, pero con condiciones

El exsenador y excanciller Ignacio Walker llamó a una actitud de apertura y planteó que el Gobierno fue elegido con un mandato claro, por lo que merece que se discuta su programa en serio.

"Este Gobierno fue elegido con un 58% de los votos con un programa de Gobierno y por lo tanto tiene que haber un principio de deferencia de la ciudadanía hacia el gobierno", afirmó.

Sin embargo, Walker cuestionó el encuadre comunicacional del ejecutivo. "Cuando yo presento ante el país un gobierno de emergencia y un proyecto de reconstrucción económica, eso no hace más que reforzar la idea de que el país está en el suelo, que el Estado está quebrado. Y eso no es cierto", sostuvo.

Sobre la rebaja del impuesto corporativo, dijo estar de acuerdo con la medida en términos generales, pero advirtió: "Yo no creo en la cajita feliz. O sea, bajar impuesto lleva a aumento de inversión, aumento de crecimiento, aumento de recaudación. Esa cajita feliz yo creo que no existe".

Monckeberg: la oposición, "atrincherada y sin hoja de ruta"

El vicepresidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, respaldó el proyecto y fue duro con la oposición, a la que acusó de no definir su rol.

"La oposición hoy día está obnubilada, atrincherada y sin una hoja de ruta clara, y eso creo que es importante que se empiece a definir", afirmó.

Monckeberg también llamó al Gobierno a afinar su estrategia política para sacar adelante las medidas. "El ministro Quiroz tiene que bajar un cambio respecto de la intensidad política y de la argumentación de sus planteamientos, porque muchas veces los proyectos no se ganan por ser el que más sabe, sino por tener habilidades blandas", señaló.