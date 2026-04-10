Soto advirtió que reforma tributaria "encubierta" en Ley Miscelánea no tiene posibilidad de avanzar

El proyecto de Ley Miscelánea, impulsado por el Gobierno, generó debate por la amplitud de medidas que contempla. En ese contexto, el diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, cuestionó su diseño y advirtió que podría tratarse de una "reforma tributaria encubierta".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario criticó que la iniciativa agrupe más de 40 medidas de distinta naturaleza -como reconstrucción, seguridad, permisología y tributación-, lo que a su juicio dificulta una discusión legislativa adecuada. "Tratar de pasar todo en un mismo paquete (...) tiene algo de estrategia tramposa", afirmó, insistiendo en que los temas deben analizarse por separado.

El punto más crítico, según Soto, está en el componente tributario del proyecto. Aseguró que incluir medidas como la rebaja del impuesto corporativo dentro de una ley de reconstrucción impide un debate transparente y de fondo. "Debe separarse, postergarse y ser discutido en profundidad", sostuvo.

Advirtió que "tú no puedes, bajo un escenario de estrechez fiscal, estar disminuyendo 2.800 millones de dólares que van a ir al bolsillo de los más ricos" y cuestionó la coherencia de avanzar en beneficios tributarios a grandes empresas en ese contexto.

Asimismo, vinculó este debate con decisiones recientes del Ejecutivo, como el alza de los combustibles, cuyo costo fue traspasado a los consumidores. A su juicio, "a este gobierno le ha faltado este primer mes empatía. Y entender que el rol del Estado es también ayudar en los momentos difíciles, y no solamente traspasar costos".

Soto también planteó que existen otras herramientas para enfrentar el escenario económico, como el endeudamiento en contextos de crisis, destacando que el país mantiene niveles de deuda por debajo del promedio de la OCDE.

Seguridad en educación: "La señal debe ser muy fuerte"

En medio de una seguidilla de hechos de violencia en establecimientos educacionales, sumada la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, durante una actividad en la Universidad Austral, el foco se ha puesto en las medidas de seguridad en recintos educativos y en las sanciones frente a este tipo de episodios, en el marco del plan de "Escuelas protegidas".

En ese contexto, el diputado Soto calificó como "inaceptable" este tipo de situaciones y respaldó la necesidad de respuestas más firmes. "Yo espero que eso termine, primero, con sanciones penales; segundo, con sanciones también en materia educacional, ojalá expulsiones. La señal debe ser muy fuerte para inhibir que este tipo de situaciones sigan ocurriendo", afirmó.

El parlamentario se refirió a eventuales sanciones en el acceso a beneficios estatales, como la gratuidad, para alumnos que se vean involucrados en este tipo de hechos. "Yo personalmente no estaría porque se le entregue ese beneficio, al menos mientras no existan garantías de reinserción y respeto a las normas", sostuvo.

Con todo, Soto advirtió que la discusión debe ir más allá de la contingencia y no limitarse a casos específicos, apuntando a una mirada estructural que permita resguardar el derecho a la educación en espacios seguros.

Respaldo del oficialismo al trabajo del Gobierno

Respecto al proyecto de Ley Miscelánea, desde el oficialismo, el diputado republicano Agustín Romero, quien participó en una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y parlamentarios del sector, reiteró que la discusión se centrará en la Comisión de Hacienda debido a los componentes tributarios del proyecto.

"Cada una de las bancadas tendrá la oportunidad de manifestar su opinión y explicarles a los chilenos por qué toman un camino que no sea el camino del desarrollo, sino que sea el camino de la obstrucción", analizó el parlamentario.

Por su parte, la senadora María José Gatica (RN) dijo que es de "la idea de que tenemos que estudiar esto lo antes posible. Creo que esto tenemos que estudiarlo como un todo desde el Congreso para que podamos avanzar con buenos resultados".

Mientras que el diputado Jaime Coloma (UDI), integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, defendió la propuesta del Gobierno y aseguró que "no es de dudar que va a entrar todo en uno en la Comisión", que esperan que haya anuncios lo más pronto posible y que la presentación sea la próxima semana.

Gobierno afina la iniciativa

Desde La Moneda, la ministra vocera, Mara Sedini, enfatizó que "lo importante, más allá de apurar los plazos, es que este proyecto salga bien hecho".

Asimismo, detalló que el trabajo previo busca asegurar la solidez del proyecto, incluyendo reuniones con el Presidente Kast y otros ministros.

"Que salga bien hecho implica conversarlo, sociabilizarlo, revisar algunos detalles (...) porque queremos que este proyecto salga bien, y que cuando ingrese al Congreso esté con la máxima capacidad de acuerdos posibles para que salga rápido", puntualizó la autoridad.