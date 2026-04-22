Libertarios resienten acuerdo del Gobierno con el PDG: No aceptaremos ser excluidos

Hubo este miércoles una ausencia llamativa en la Cámara de Diputadas y Diputados cuando se votaba la propuesta del diputado Cristián Contreras -exintegrante de la bancada del PDG- para que el proyecto de "reconstrucción nacional" del Gobierno se viera sólo por la Comisión de Hacienda.

El oficialismo completo votó a favor, pero los diputados del Partido Nacional Libertario se ausentaron. Según ellos mismos explicaron más tarde, fue una señal de molestia con el Ejecutivo por no haber sido incluidos en la ronda de negociaciones durante los días previos a la presentación del proyecto, que tuvo lugar hoy.

Particularmente, creen que las concesiones que tuvo el Ejecutivo con el PDG -vistosamente celebradas por Franco Parisi- fueron injustas, porque al menos en el tema de las pymes, ambas bancadas pedían lo mismo y se terminó escuchando sólo al Partido de la Gente.

"Las ideas del Partido Nacional Libertario tienen que ser escuchadas, como se escuchan todas las ideas de los demás partidos de este Congreso", dijo Pier Karlezi, diputado integrante de la Comisión de Hacienda, al hacer el punto político.

"Queremos dejar súper en claro que los votos del Nacional Libertario siempre van a estar para las buenas ideas, porque Chile está primero. Pero las buenas ideas se conversan desde todos los sectores. Nosotros no vamos a aceptar ser excluidos de la conversación, y vamos a llevar nuestras ideas hasta el final", advirtió.

"Estamos muy decididos a hacernos escuchar, y si pensaban que los votos del Nacional Libertario son seguros (para el Gobierno) porque son seguros (simplemente), se equivocan. Los votos del Nacional Libertario van a ser seguros siempre y cuando las ideas sean buenas y vayan en la dirección correcta", remarcó.

Una de las propuestas que formularon públicamente los libertarios durante los últimos días fue que la rebaja de impuestos a las empresas llegara hasta 15, y no a 23, como propone la Administración Kast.

Con este ambiente se enfrentará la votación en general del proyecto luego de que pase por las comisiones de Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo.