"No estamos llegando a tiempo": UAF advirtió que pedir el secreto bancario actualmente demora más de un mes

La comisión mixta encargada de revisar el proyecto que crea el Sistema de Inteligencia Financiera, una herramienta que busca agilizar el levantamiento administrativo del secreto bancario para perseguir delitos complejos, sesionó este miércoles, en la que se expusieron antecedentes claves sobre los tiempos que demora actualmente el proceso.

Marcelo Contreras, director subrogante de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), detalló que el proceso completo -desde la detección de una alerta por operaciones sospechosas hasta la entrega de información por parte de los bancos- puede demorar cerca de un mes.

"Tiempo de preparación de la solicitud por parte del analista en términos generales está demorando 10 días. El paso por la división jurídica para poder generar la redacción y después contactar al ministro de Corte, porque hay que contactarlo también presencialmente para que pueda autorizar, tiene un promedio de dos días hábiles, y el tiempo de entrega de los antecedentes por parte de los bancos es de 12 días hábiles", explicó.

"Si tenemos (en cuenta) estos tiempos, que en total el flujo completo es de 28 días, no estamos llegando lo suficientemente a tiempo", advirtió, a propósito de quienes argumentan que pedir autorización actualmente es sencillo y se hace de manera exprés.

Desde el Ejecutivo respaldaron la explicación de Contreras, argumentando que el verdadero "cuello de botella" se encuentra en los trámites administrativos previos y no en la autorización de los jueces.

El diputado Jaime Araya (bancada PPD) respaldó los argumentos entregados por la UAF y apuntó que "por eso es peligrosísimo que el ministro de Seguridad (Martín Arrau) se oponga a una herramienta que permite seguir y destruir el patrimonio del crimen organizado".