Comisión de Hacienda del Senado inicia debate de la megarreforma

El proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno comenzará este lunes su discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, en medio de gestiones del oficialismo para reunir apoyos y advertencias de rechazo desde sectores de la oposición.

La megarreforma, que ingresó con suma urgencia al Congreso, cuenta con un plazo de 15 días para su tramitación.

En la antesala de la discusión, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró que continúan las conversaciones con sectores del Socialismo Democrático para abordar la iniciativa y facilitar su avance legislativo.

"Les hablaría a las personas serias, les hablaría a las personas dentro del Partido Socialista, dentro del socialismo democrático en términos generales, que miren el bien del país, que no se seduzcan por quienes quieren caer en la obstrucción permanente", sostuvo.

Sus declaraciones se produjeron en medio de las diferencias que han surgido en la oposición respecto de la reforma y tras la controversia generada por un afiche del Partido Socialista contra el Presidente José Antonio Kast.

PC mantiene reparos

Desde el Partido Comunista, en tanto, el senador Daniel Núñez reiteró sus críticas a la iniciativa y adelantó que no respaldará el proyecto si este no experimenta modificaciones sustanciales durante su tramitación.

"Si nosotros aprobamos el proyecto de megarreforma tributaria que está impulsando José Antonio Kast, el año 2027 a los súper ricos de Chile se les va a entregar un bono anual de 150 millones, 200 millones, 300 millones, hasta 500 millones", afirmó.

El legislador agregó que su sector votará en contra "si no hay cambios de fondo que corrijan este verdadero regalo tributario que se hará a las grandes fortunas".

Comisión de Hacienda

Durante la jornada, la Comisión de Hacienda del Senado iniciará el análisis del proyecto y espera recibir a distintos invitados, entre ellos la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides.

Además, senadores de oposición sostendrán una reunión con alcaldes y concejales de su sector para abordar los alcances de la propuesta y coordinar posiciones frente a la discusión legislativa.

El avance de la reforma se produce en una semana, que también contempla movimientos para impulsar una acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.