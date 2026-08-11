Senado: Fracasó votación de informe financiero de Sala Cuna Universal por falta de quórum

La votación en particular del informe financiero del proyecto de Sala Cuna Universal fracasó este martes por la falta de quórum en la Comisión de Hacienda del Senado.

Solo dos parlamentarias llegaron a la instancia: la senadora Daniella Cicardini (PS) y su par Yasna Provoste (DC), en reemplazo de Paulina Vodanovic (PS).

La sesión no contó con la asistencia de su presidente, el senador Javier Macaya (UDI), y tampoco de los parlamentarios Rodolfo Carter (ind-Republicanos) y María José Gatica (RN), representantes del oficialismo.

Cicardini manifestó que "nosotros tenemos una obligación reglamentaria, que es llegar a la hora y curiosamente los que no estaban son los mismos que critican de cuál es el tono, cuál es la forma, en la que se tiene que actuar dentro del Senado".

"Lo que genera es postergación de una discusión que no puede seguir esperando, como es Sala Cuna Universal", lamentó.

Por su parte, Provoste recalcó que "en estricto rigor, esto no es sala cuna ni es universal, es una guardería, no establece estándares de calidad. Ese mal proyecto estaba para votarse el día de hoy, nuestro reglamento regula que el tiempo para que se constituya una comisión o la Sala es de 15 minutos y si no hay quórum se tiene que dar por fracasada la sesión y eso fue lo que ocurrió".

"A mí me parece más grave el contenido del proyecto, sin duda", añadió.

En contraste, Gatica recordó que "también acá hay un tema de voluntades, creo yo. Falta de voluntad de la senadora lamentablemente, que pidió que se echara abajo también la comisión y en ese sentido nada que hacer".

"Venimos saliendo de la administración del Presidente Gabriel Boric, durante cuatro años no se avanzó con este proyecto", indicó.

Críticas a la aplicación del reglamento

Los senadores Rodolfo Carter y Javier Macaya (UDI), quienes llegaron con retraso a la sala, manifestaron su molestia por la actitud de sus colegas oficialistas y de la Democracia Cristiana.

"Yo tuve un accidente la semana pasada. Estaba en esos trámites por el tema del accidente. No se trataba de un atraso de media hora. Lamentablemente la senadora Provoste estimó pertinente pedir la hora, pero es algo que no se estila. Pero a mí no me parece algo tan importante ni tan grave", afirmó Carter.

Por su parte, Macaya indicó que "hay un tema de fair play que se aplica siempre acá. Y particularmente, por lo menos en el tiempo que yo llevo en el Senado, no me había tocado ver a un parlamentario pidiendo la hora. Tampoco era un tema de una cuestión reglamentaria.

A pesar del fracaso de la sesión matutina, desde la Comisión de Hacienda descartaron que este traspié reglamentario signifique un estancamiento para el proyecto de ley de Sala Cuna, una de las iniciativas más esperadas en la agenda legislativa actual.