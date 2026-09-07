Jefe del Segundo Piso negó responsabilidad en el "accidente" de Steinert

El jefe de asesores del Segundo Piso del Palacio de La Moneda, Alejandro Irarrázaval, compareció este lunes ante la comisión investigadora en la Cámara Baja que revisa las presuntas irregularidades en las interacciones entre la exministra Trinidad Steinert y el alto mando de la Policía de Investigaciones (PDI).

Durante su intervención ante los parlamentarios, el ingeniero comercial abordó los cuestionamientos relativos a las actuaciones que la Contraloría consideró fuera del margen de las atribuciones ministeriales, y descartó que existiera control o conocimiento previo de aquéllas por parte del equipo de asesores presidenciales.

"Entiendo que traten de buscar una explicación al accidente... Aquí no habría pasado nada si nosotros tuviéramos omnisciencia y estuviéramos metidos en todos los detalles todo el tiempo, pero no es responsabilidad nuestra sobre lo ocurrido", señaló el titular del Segundo Piso gubernamental.

Notificación por redes sociales y ausencias clave

Según expuso Irarrázaval, se enteró de la interacción de la exministra Steinert y de la posterior solicitud de renuncia a la entonces prefecta general Consuelo Peña a través de un mensaje público difundido en redes sociales por el senador Iván Flores (DC).

Asimismo, el asesor afirmó desconocer quién propuso originalmente a la exfiscal para asumir la cartera de Seguridad Pública.

La sesión estuvo marcada por la tercera inasistencia consecutiva de la exministra Trinidad Steinert. (FOTO: ATON)

La sesión de la instancia legislativa estuvo cruzada por la ausencia de figuras clave en el caso. Por tercera ocasión consecutiva, la exministra se excusó de participar.

A su inasistencia se sumaron las de Peña y de la exsubsecretaria de Prevención del Delito Ana Victoria Quintana.

Tensión política y moción de censura

El desarrollo de la audiencia generó duros roces políticos al interior de la sala.

Ante el ambiente de confrontación, la bancada del Partido Republicano formalizó una moción de censura con el propósito de remover de la presidencia de la comisión investigadora al diputado socialista Raúl Leiva.