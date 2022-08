Boric refutó críticas al Servel: Esto es algo que hace Bolsonaro en Brasil y que hizo Trump en EEUU

En medio de su parada en la estación de Rengo, en el marco de su gira en tren por el centro del país, el Presidente Gabriel Boric respondió este viernes algunas preguntas de la prensa, entre ellas una referida a la denuncia que lanzó anoche, vía Twitter, sobre un intento de "un sector de la derecha" de deslegitimar al Servicio Electoral (Servel).

Según el Jefe de Estado, el objetivo probable de los dirigentes es salir a acusar fraude en caso de que, en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre, contra los pronósticos de las encuestas, triunfe la opción Apruebo.

"Hay un sector de la derecha que está, como lo decía antes, siguiendo el manual tradicional de quienes no confían y quienes no creen en la democracia, que es cuestionar a los organismos escrutadores para tratar de cuestionar los resultados si es que estos resultados no les favorece", dijo el Mandatario esta mañana.

"Esta es una cuestión muy típica: lo está haciendo Bolsonaro en Brasil, lo hizo Trump en Estados Unidos. Lo hacen permanentemente. Nosotros no nos sorprendemos", apuntó Boric.

Frente a ella, "como Presidente de Chile respaldo de manera irrestricta la institucionalidad electoral chilena, en particular al Servel, y como Gobierno de Chile nosotros nos vamos a encargar de que los resultados del plebiscito del 4 de septiembre se hagan respetar", prometió.

"Yo, personalmente, confío plenamente en la sabiduría del pueblo de Chile", concluyó.

CASO DE LA CARRERA

Aunque Boric no dio nombres, durante las últimas 24 horas ha sido tendencia en la aludida red social el nombre de Gonzalo de la Carrera: el diputado, exmilitante del Partido Republicano, ha recibido abundantes expresiones de repudio a raíz de un "chiste" que publicó al mediodía, en que atribuyó al "Apruebo y el Servel" estar "haciendo puerta a puerta" en el cementerio.

De la Carrera viene denunciando hace semanas un supuesto intento del Servicio de cometer fraude a favor de la propuesta de la Convención Constitucional, y uno de sus argumentos es, justamente, la presencia de detenidos desaparecidos en el padrón electoral.

El presidente del Servel, Andrés Tagle, ha explicado públicamente que esta inclusión busca dar "testimonio" del drama de la desaparición forzosa en Chile, pero de ninguna manera una persona podría votar en el plebiscito "haciéndose pasar" por detenido desaparecido, y anunció que el organismo estudiará acciones legales contra De la Carrera.

A raíz del referido tuit del diputado, diputadas y diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista anunciaron que lo denunciarán ante la Comisión de Ética de la Cámara Baja.

Mientras ello sucede, el exvicepresidente de ENAP sigue adelante con una campaña de convocatoria de apoderados de mesa para el Rechazo: advirtió que "no se puede confiar en el Servel" -asegura estar "recibiendo información desde dentro" que lo confirma- y que "el Gobierno, con toda su maquinaria, intentará robarse la elección".

Parece que le pegué de lleno al avispero. Demostré las falencias del @ServelChile y los zurdos antidemócraticos se enfurecieron. Tienen miedo que se les acabó la posibilidad de fraudes?Ojo . Estoy recibiendo información desde dentro del Servel. — 🎸 Gonzalo de la Carrera DIPUTADO 🎸 (@carreragonzalo) August 18, 2022

🆘APODERADOS🆘 El 4 de septiembre te necesitamos a tí. Sabemos que no podemos confiar en el Servel y que el gobierno con toda su maquinaria intentará robarse la elección. Ahora depende de tí. pic.twitter.com/pe51oBf56S — 🎸 Gonzalo de la Carrera DIPUTADO 🎸 (@carreragonzalo) August 18, 2022

A través de un comunicado, De la Carrera respondió esta mañana a las críticas y afirmó que esto es "una doble lectura maliciosa de la extrema izquierda chilena", aunque dice "aceptar las reglas del juego de las redes sociales".

🆘DECLARACIÓN PÚBLICA 🆘. (favor RT ) pic.twitter.com/4REqdmxqYF — 🎸 Gonzalo de la Carrera DIPUTADO 🎸 (@carreragonzalo) August 19, 2022

VOCERO DEL RECHAZO CONDENÓ TUIT DE DIPUTADO

Claudio Salinas, uno de los voceros de la Casa Ciudadana por el Rechazo, aseguró hoy que "el diputado De la Carrera hizo una declaración profundamente lamentable".

"Creo que eso es faltarles el respeto a todos quienes han perdido a un ser querido, no demuestra lo que ha sido nuestra campaña, que apostamos que una a los chilenos, y creemos que él responde a la vieja lógica de la política, que no aporta nada en el debate", aseveró el dirigente.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el exintegrante de la Convención Constitucional Cristián Monckeberg (Renovación Nacional) señaló que "hay algunos que no quieren nada y que le gusta la polarización" y recalcó que el Servel es "una joya que hay que cuidar".

En tanto, en la centroizquierda también hubo duras críticas.

"Me sumo a rechazar categóricamente cualquier intento de cuestionar el proceso electoral, de poner en duda el funcionamiento y la seguridad de las instituciones de nuestra República y manifiesto mi absoluto y total respaldo al Servel de Chile", expresó el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto (PPD).

Mientras, el diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal), uno de los coordinadores de la campaña del Apruebo, sostuvo que "hay una actitud que no tiene ningún respeto, incluso por aquellos que sufrieron y que fueron víctimas, ni tampoco respecto a sus familiares, de la violación de los derechos humanos en Chile. No tienen ningún respeto por las instituciones. Hemos visto declaraciones en contra del Servel antes de que la elección suceda".