Comisión Experta amplió plazo para ingresar observaciones al borrador constitucional

La Comisión Experta acordó extender hasta las 14:00 de mañana miércoles el plazo -que debía terminar esta medianoche- para ingresar observaciones al borrador del Consejo Constitucional, en medio de las negociaciones contrarreloj que mantienen los 24 integrantes tras recibir la propuesta el último sábado.

Dentro de los cinco días que disponen para la revisión del texto, los comisionados habían determinado elaborar las indicaciones en los tres iniciales y dejar los dos restantes -miércoles y jueves- para la votación de las mismas. Pero ante la dificultad para alcanzar consensos en temas clave, los comisionados definieron ampliar el primer plazo.

Las modificaciones que sean propuestas requieren un quorum de tres quintos para ser aprobadas en la Comisión: aquello podrían lograrlo el oficialismo y Chile Vamos si sellan acuerdos, pues ostentan 23 de los 24 cupos.

De todos modos, necesitarían el apoyo de Republicanos pues, aunque solo tiene un integrante en esa instancia -el comisionado Carlos Frontaura-, es mayoría en el Consejo, donde tiene por sí solo 22 escaños, los necesarios para evitar que las observaciones sean aprobadas.

En el Consejo, si un cambio no logra tres quintos (30 votos) para la aprobación y no es rechazado por dos tercios (33), será derivado a una comisión mixta de seis consejeros y de seis expertos que deberá proponer soluciones a la controversia.

Luego tendrá que ser ratificada nuevamente por el Consejo, donde requerirá el quórum de tres quintos; de lo contrario, quedará definitivamente fuera del texto constitucional.

COMISIONADO RD DUDA DE CORRELATO ENTRE EXPERTOS Y CONSEJEROS DE DERECHA

En ese marco, el comisionado oficialista Domingo Lovera (RD) advirtió que "no tenemos cómo asegurar que lo que acordemos en la Comisión Experta luego se traslade al Consejo", lo cual "no significa que descartamos llegar a acuerdos: es que necesitamos una seguridad de que el trabajo que estamos haciendo en estos apretados cinco días después pueda trasladarse también al Consejo".

"Lo que estamos haciendo en cada uno de los encuentros que tenemos es buscar esos acuerdos transversales", enfatizó.

No obstante, puntualizó, "es posible que quizás la imposibilidad de acuerdos transversales tenga que ver no con la seguridad que nosotros tenemos de ofrecer de que nuestros consejeros y consejeras apoyen luego nuestro trabajo en el Consejo, de eso nosotras y nosotros no tenemos ningún problema en dar la certeza. Lo que nosotros acordemos acá como bloque, va a tener un correlato luego en los votos de nuestros consejeros, (pero) no sé si los demás (sectores) están en condiciones de poder afirmar lo mismo".

Desde Republicanos, el consejero Antonio Barchiesi afirmó que "Carlos Frontaura está haciendo un gran trabajo y está representando el sentir, no solamente de la bancada republicana, sino que de una mayoría de la ciudadanía que quiere una propuesta constitucional que represente el sentir del país".

"Funcionamos en equipo y estamos en permanente coordinación, y no tengo dudas de que el trabajo que está haciendo Carlos Frontaura, además de ser impecable, representa fielmente la posición de la bancada", reforzó.