Los constituyentes queremos que la instalación de la Convención se realice a la brevedad, hemos esperado 200 años este momento, pero no a cualquier costo. Responsabilizo a este gobierno si la instalación no se produce hoy.

#Santiago . Se actualiza información respecto a incidentes que han ocurrido en las inmediaciones del ex congreso, a esta hora no hay personas detenidas. Sin embargo, se registra un carabinero lesionado y que fue trasladado al hospital institucional. #OrdenyPatria pic.twitter.com/zDVvTsT395

11:33 - | [En vivo] Fuad Chahín (DC), constituyente por el Distrito 22: No puede ganar la violencia contra la democracia, el diálogo y todo lo que significa esta Convención Constitucional; me parece que no podemos no realizar lo que teníamos planificado #CooperativaEnCasa