En medio de las conversaciones parlamentarias por un nuevo proceso constitucional, la diputada Gael Yeomans (CS) cuestionó en El Primer Café que las "dudas respecto a la continuidad" estén opacando a "la voluntad de avanzar". Respecto a los "bordes" que esta tarea deben tener según el Presidente Boric, planteó que "una cosa es condicionar el poder seguir avanzando -que me parece que ha sido la tónica de la forma de dialogar de Chile Vamos-, y otra cosa es ponernos de acuerdo en esos marcos". A juicio de la frenteamplista, "Chile requiere una nueva Constitución, y no puede quedar en una eventualidad constante que eso suceda; no puede ser 'el día de la marmota' el que logremos tener una nueva Constitución, un debate que se aplace una y otra vez".

