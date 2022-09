El senador Juan Luis Castro (PS) opinó en El Primer Café que el nuevo proceso constituyente no debe partir de una "hoja en blanco", como se hizo en la Convención Constitucional cuyo texto fue contundentemente rechazado en el plebiscito de salida. "No creo que a esta altura sea la fórmula: ahora tenemos mucho escrito que es valorado por todos, y eso debe desarrollarse en una constituyente que aprenda de las lecciones de lo que ha ocurrido", dijo el socialista. Sobre la composición que debiera tener el nuevo órgano al que se le encargue la redacción de otra propuesta, consideró que la representación de pueblos indígenas debe ser "en proporción a los votos" efectivos que reciban, y que hay que reevaluar la manera como fueron incluidos los independientes. No puso en duda la paridad de género, que es "una conquista social"; en tanto que "los expertos deben estar acompañando", sostuvo. Con todo, cree que lo que viene requiere "un esfuerzo que no debiera ser tan dramático" y que "entre todos los sectores podemos concordar una línea de inicio en enero".

