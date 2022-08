El exconvencional Patricio Fernández (independiente, Lista del Apruebo) explicó en El Primer Café que el órgano constituyente no consagró en el texto el "derecho a la casa propia" porque el criterio que primó -siguiendo a Naciones Unidas- fue el de "la urgencia", en el sentido de que "nadie puede estar sin techo", y esto incluye la posibilidad de políticas públicas dirigidas a "quien no pueda, en el acto, acceder a la vivienda propia", por ejemplo, apoyándolo mediante mecanismos de arriendo. No obstante, esto de ningún modo pone en riesgo la propiedad de las viviendas. El escritor señaló que las dudas instaladas a este respecto corresponden a "una de las publicidades más exitosas y menos honestas" surgidas desde la campaña del Rechazo.

