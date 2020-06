Senado tras dichos de presidenta del TC: "Ese camino de confrontación no es lo que país necesita"

La mesa del Senado aseguró que "el camino de la confrontación no es lo que el país necesita" tras los dichos de la presidente del Tribunal Constitucional (TC), María Luisa Brahm, en medio de las diferencias por una presunta intromisión del Poder Ejecutivo en el Legislativo.

Brahm hizo un llamado a todos los poderes del Estado a mantener un "respeto integral" a la Carta Fundamental; sólo dos días después de que el Presidente Sebastián Piñera hiciera un llamado similar al anunciar una comisión de expertos para analizar la admisibilidad de proyectos de ley, idea que fue rechazada por los jefes de ambas Cámaras que acusan que afecta la independencia y autonomía del Legislativo.

Mediante una declaración pública, la mesa de la Cámara Alta recordó que hace unos días señalaron que el Mandatario "había iniciado un inadecuado e inoportuno conflicto con el Congreso Nacional, al buscar afectar sus atribuciones".

"La opinión vertida ayer por la presidenta del Tribunal Constitucional, ministra Señora María Luisa Brahm, refuerza nuestra convicción de que ese camino de confrontación no es lo que país necesita, en momentos en que se atraviesa una crisis tan profunda", aseguraron en el texto.

Declaración Pública I Mesa del Senado pic.twitter.com/F0e3flonHy — SenadoChile (@Senado_Chile) June 25, 2020

En la declaración -firmada por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD) y el vicepresidente Rabindranath Quinteros (PS)- añadieron que "sin perjuicio de que seguiremos defendiendo las prerrogativas institucionales del Congreso Nacional y de nuestra Corporación, cuando sea necesario, no creemos útil seguir escalando esta polémica".

Posteriormente, Quinteros sostuvo que "lo que ha hecho la presidenta del TC me parece que es un poco imprudente, porque está tomando partido".

"Al tomar partido de una discusión o una controversia de dos poderes del Estado, está inhabilitándose como instancia que está llamada a cumplir un rol de ver las diferencias que se producen entre poderes del Estado. Creo que se ha cometido un error y aumenta el desprestigio del Tribunal Constitucional", aseveró.

Brahm es invitada a Comisión de Constitución de la Cámara Baja

En paralelo, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados debatió este tema, donde el diputado PS Leonardo Soto anunció que presentará una moción para poder acusar constitucionalmente a los ministros del TC.

En la instancia no hubo unanimidad para una declaración conjunta, pero sí se acordó invitar a la presidenta del organismo.

El diputado DC Matías Walker sostuvo que "no hay ninguna prerrogativa que pueda interpretarse en el sentido de que una presidenta del TC pueda dar una opinión respecto de un conflicto entre dos poderes del Estado".

Mientras que su par UDI Jorge Alessandri dijo no ver "la intromisión, no veo que se esté saliendo de sus facultades, sólo reafirma lo que vemos que opera todos los días. Siento que el comunicado no tiene ni la gravedad ni tampoco esta Comisión la independencia como para como cuerpo salir a pronunciarse".

La declaración de Brahm también alertó a los ministros del TC, que este jueves se encuentran sesionando en un pleno en el que se esperaba tratar el tema.

Abogados toman distancia de propuesta del Gobierno

Durante la última jornada, el Presidente Piñera y algunos de sus ministros se reunieron con un grupo de abogados, entre ellos Edmundo Eluchans, José Francisco García y Gastón Gómez, donde varios tomaron distancia de la propuesta del Gobierno.

Gómez planteó que el trabajo tenía que ser con sentido de Estado y a largo plazo.