Jara exige aclarar nexos del "rey de los trolls" con Chile: Fue impresentable lo que le hicieron a Matthei y a mí

La excandidata presidencial Jeannette Jara (PC) exigió "transparentar" los eventuales vínculos del consultor político Fernando Cerimedo y sus "granjas de bots" con el equipo del Presidente José Antonio Kast, asegurando que tanto ella como Evelyn Matthei (UDI) fueron víctimas de un "uso articulado de cuentas" de redes sociales en la campaña.

Cerimedo, conocido como el "rey de los trolls", fue detenido en Bolivia por presunto feminicidio frustrado de su expareja, Nadia Beller. El caso actualmente está en manos de la justicia boliviana, que le incautó una "mini granja de bots".

El periodista ganó notoriedad pública por realizar campañas negativas contra los adversarios de sus clientes y, tras su detención, Beller sostuvo que él afirmó haber trabajado con "el equipo de K" y se jactaba de haber "hecho a un nuevo presidente", aludiendo a Kast.

Tras la publicación de estos nuevos antecedentes, la exministra Jara recordó su campaña presidencial y señaló que fue "evidente el uso articulado que se realizó desde algunas cuentas como Neuroc, Drestrump y otras, que tenían una vinculación -hoy ya más detectada- con Cerimedo, una articulación que ha sido en toda la región (Sudamérica) y que yo también la viví".

La excandidata de la centroizquieda dijo que esta situación "da cuenta del estado de ánimo de una campaña en la cual ganó la mentira, las fake news, y eso es lamentable porque deterioró la democracia. Espero que lo transparenten, porque realmente, así como lo ocultaron en su minuto cuando estaban en la campaña, hoy día son Gobierno y tienen la responsabilidad de ser transparentes con la ciudadanía".

"Lo que le hicieron a Evelyn Matthei es impresentable, lo que hicieron con mi candidatura también", fustigó la exministra del Trabajo.

Exembajador Viera-Gallo: "Es evidente que hay contacto"

El exembajador de Chile en Argentina José Antonio Viera-Gallo (PS) se refirió a la polémica y explicó que existen "muchas denuncias de distinto tipo contra el presidente Milei, que están en manos de la justicia. En el caso de las relaciones con el Presidente Kast, hasta ahora lo único que se dice es que habría habido esta empresa que formó Cerimedo junto con dos personas del grupo de asesores o autoridades de segundo nivel de La Moneda".

"Es evidente que hay un contacto entre todos los grupos de más a la extrema del sector de derecha en América Latina, Europa y en EE.UU. Lo complejo es cuando detrás de eso hay una presencia de actividades que lindan en lo ilícito cuando hacen campañas sucias en las redes sociales, lo que ha sido denunciado por Evelyn Matthei, por ejemplo, o cuando hay financiamiento ilegal de las campañas electorales", apuntó el otrora diplomático.

Comisión investigadora y denuncia formal ante la Fiscalía

El diputado José Montalva (PPD) impulsa la creación de una comisión investigadora para aclarar una eventual vulneraración en los últimos procesos electorales del país.

"He conversado con varios diputados y diputadas que ya han comprometido su firma para la creación de esta comisión. Acá lo que se busca no es responsabilizar a alguien o poner en duda elecciones, sino lo que se busca es saber si tenemos instituciones preparadas para hacer frente a amenazas y cómo vamos a defender nuestra soberanía digital, sobre todo en procesos tan delicados", explicó.

En tanto, el diputado Juan Santana (PS) presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público y ofició al Servel para que se investiguen nuevos antecedentes del caso, entre ellos la desactivación masiva de cuentas bots ocurrida entre el 18 y 20 de agosto, fecha que coincide con la detención de Cerimedo en Bolivia.